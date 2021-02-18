В Украине разоблачили больше всего преступных группировок за последние 6 лет

В Украине разоблачено больше всего преступных группировок за последние шесть лет. В 2020 году на четверть больше обезвредили таких групп.
"Отмечается самое большое состояние разоблачения преступных группировок за последние 6 лет. Только в прошлом году на четверть больше обезврежено организованных групп, которыми совершено более 3,5 тысячи преступлений. Обезврежены 33 организованные группы, половина из которых действовали в органах власти и управления", - отметила она.
Генпрокурор подчеркнула, что весомым является достижение в противодействии наркопреступности.
"Раскрыто наполовину больше таких преступлений, изъято более 1,5 тонны наркотиков", - сказала Венедиктова.
Напомним, генпрокурор заявила, что в Украине за год на четверть уменьшилось число преступлений против собственности. Речь идет о кражах из квартир и автомобилей, грабежах и тому подобное.
Как писало РБК-Украина, в понедельник в Раде заявили, что хотят заслушать генерального прокурора. Народные депутаты хотели узнать о ходе расследования дел Майдана.