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В Україні викрито найбільше злочинних угрупувань за останні 6 років

Автор: Юлія Струк

В Україні викрито найбільше злочинних угрупувань за останні шість років. У 2020 році на чверть більше знешкодили таких груп.

Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова у ході свого звіту у Верховній раді.

"Відмічається найбільший стан викриття злочинних угрупувань за останні 6 років. Лише торік на чверть більше знешкоджено організованих груп, якими вчинено понад 3,5 тисячі злочинів. Знешкоджено 33 організовані групи, половина з яких діяли в органах влади та управління", - зазначила вона.

Генпрокурор підкреслила, що вагомим є досягнення у протидії наркозлочинності.

"Викрито наполовину більше таких злочинів, вилучено понад 1,5 тони наркотиків", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, генпрокурор заявила, що в Україні за рік на чверть зменшилася кількість злочинів проти власності. Йдеться про крадіжки з квартир та автомобілів, грабежі і тому подібне.

Як писало РБК-Україна, в понеділок в Раді заявили, що хочуть заслухати генерального прокурора. Народні депутати хотіли дізнатися про хід розслідування справ Майдану.

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Новини України Организованная преступная группировкаВерховна РадаІрина Венедіктова
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