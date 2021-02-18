В Україні викрито найбільше злочинних угрупувань за останні 6 років

В Україні викрито найбільше злочинних угрупувань за останні шість років. У 2020 році на чверть більше знешкодили таких груп.

Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова у ході свого звіту у Верховній раді.

"Відмічається найбільший стан викриття злочинних угрупувань за останні 6 років. Лише торік на чверть більше знешкоджено організованих груп, якими вчинено понад 3,5 тисячі злочинів. Знешкоджено 33 організовані групи, половина з яких діяли в органах влади та управління", - зазначила вона.

Генпрокурор підкреслила, що вагомим є досягнення у протидії наркозлочинності.

"Викрито наполовину більше таких злочинів, вилучено понад 1,5 тони наркотиків", - сказала Венедіктова.