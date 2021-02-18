В Украине за год преступлений против собственности стало меньше на четверть
В Украине за год на четверть уменьшилось число преступлений против собственности. Речь идет о кражах из квартир и автомобилей, грабежах и тому подобное.
Об этом в ходе своего отчета в Верховной раде рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"На четверть уменьшилось количество уголовных преступлений против собственности. Прежде всего краж из квартир и автомобилей, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств и вымогательств, к которым приковано внимание каждого рядового гражданина", - сказала она.
Напомним, в понедельник в Раде заявили, что хотят заслушать генерального прокурора Ирину Венедиктову. Народные депутаты хотели узнать о ходе расследования дел Майдана.
Как писало РБК-Украина, Венедиктова также рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года. По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам. А приговор подозреваемым может быть уже в этом году.