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В Украине за год преступлений против собственности стало меньше на четверть

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 10:31
В Украине за год преступлений против собственности стало меньше на четверть Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине за год на четверть уменьшилось число преступлений против собственности. Речь идет о кражах из квартир и автомобилей, грабежах и тому подобное.

Об этом в ходе своего отчета в Верховной раде рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"На четверть уменьшилось количество уголовных преступлений против собственности. Прежде всего краж из квартир и автомобилей, грабежей, разбойных нападений, мошенничеств и вымогательств, к которым приковано внимание каждого рядового гражданина", - сказала она.

Напомним, в понедельник в Раде заявили, что хотят заслушать генерального прокурора Ирину Венедиктову. Народные депутаты хотели узнать о ходе расследования дел Майдана.

Как писало РБК-Украина, Венедиктова также рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года. По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам. А приговор подозреваемым может быть уже в этом году.

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