В Украине разоблачили почти 1700 игорных заведений с декабря 2019

Фото: казино (freepik)

Силовики изъяли оборудования на 129 миллионов гривен

Силовики пресекли нелегальную деятельность почти 1700 игровых заведений с начала проверок в декабре 2019 года. Среди этих заведений было 12 подпольных казино.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"За это время полицейские пресекли 1694 подпольных игорных заведений: 1568 интерактивных клубов и букмекерских контор, 85 залов с игровыми автоматами и 29 столов для игры в покер, а также 12 казино. С точек игорного бизнеса правоохранители изъяли более 32 300 единиц техники общей стоимостью 129 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре, после решения правительства запретить распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей, правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысячи игровых заведений в Украине.

Тогда министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что правоохранители должны прекратить деятельность игорных заведений до 20 декабря.

Напомним, 14 июля украинский парламент во втором чтении принял закон о легализации игорного бизнеса.

РБК-Украина писало, что теперь за ведение игорного бизнеса в стране без лицензии грозит уголовная ответственность и штрафы до 680 тысяч гривен. При этом повторное нарушение будут наказывать штрафом от 680 до 850 тысяч гривен.