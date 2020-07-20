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В Україні викрили майже 1700 гральних закладів з грудня 2019

Україна, Понеділок 20 липня 2020 18:17
В Україні викрили майже 1700 гральних закладів з грудня 2019
Фото: казино (freepik)
Автор: Максим Зайченко

Силовики вилучили обладнання на 129 мільйонів гривень

Силовики припинили нелегальну діяльність майже 1700 гральних закладів з початку перевірок у грудні 2019 року. Серед цих закладів було 12 підпільних казино.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"За цей час поліцейські припинили 1694 підпільних гральних закладів: 1568 інтерактивних клубів і букмекерських контор, 85 залів з ігровими автоматами та 29 столів для гри в покер, а також 12 казино. З точок грального бізнесу правоохоронці вилучили понад 32 300 одиниць техніки загальною вартістю 129 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні, після рішення уряду заборонити поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей, правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисячі ігрових закладів в Україні.

Тоді міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці повинні припинити діяльність гральних закладів до 20 грудня.

Нагадаємо, 14 липня український парламент у другому читанні прийняла закон про легалізацію грального бізнесу.

РБК-Україна писало, що тепер за ведення грального бізнесу в країні без ліцензії загрожує кримінальна відповідальність і штрафи до 680 тисяч гривень. При цьому повторне порушення каратимуть штрафом від 680 до 850 тисяч гривень.

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