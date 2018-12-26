В Украине растет количество заболевших корью

Иллюстративное фото (из открытых источников)

За прошедшую неделю было зафиксировано 2,8 тыс. больных

За прошедшую неделю в Украине корью заболели 2870 украинцев, а с начала года - более 52 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения Украины Facebook.

В Минздраве напоминают, специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация.

"Прививаться по Календарю и наверстать пропущенные прививки могут безвозмездно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики. Иммунизация является вопросом национальной безопасности, поскольку здоровье украинцев - всех вместе и каждого в отдельности - зависит от уровня охвата прививками в стране", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 20 декабря 2018 г. в Украине имеются 836 171 доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Следующая поставка запланирована на конец декабря 2018 года.

Напомним, в Украине с начала 2018 года от кори умерли 16 человек. За неделю с 10 по 16 декабря в Украине корью заболели 2 652 человека.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Одесской городской инфекционной больнице от кори умер ребенок. Умершему мальчику был всего год и три месяца, он стал третьим ребенком в Одессе, погибшим от кори с начала 2018 года.