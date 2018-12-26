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В Україні зростає кількість хворих на кір

Новини » Медицина    26.12.2018 - 18:42
В Україні зростає кількість хворих на кір
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За минулий тиждень було зафіксовано 2,8 тис. хворих

За минулий тиждень в Україні на кір захворіли 2870 українців, а з початку року - більше 52 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України у Facebook

У МОЗ нагадують, специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору - вакцинація. 

"Вакцинуватись за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику - військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики. Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я українців - усіх разом і кожного зокрема - залежить від рівня охоплення щепленнями у країні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станом на 20 грудня 2018 р. в Україні наявні 836 171 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Наступна поставка запланована на кінець грудня 2018 року. 

В Україні зростає кількість хворих на кірНагадаємо, в Україні з початку 2018 року від кору померли 16 осіб. За тиждень з 10 по 16 грудня в Україні на кір захворіли 2 652 людини. 

Раніше повідомлялося, що 11 грудня в Одеській міській інфекційній лікарні від кору померла дитина. Померлому хлопчику був лише рік і три місяці, він став третьою дитиною в Одесі, загиблою від кору з початку 2018 року.

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