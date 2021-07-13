В Украине работают над законом о национальных сообществах: что это значит

В Украине активно работают над разработкой закона о национальных сообществах. Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание, что речь идет о законопроекте именно о нацсообществах, а не нацменьшинствах.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30", сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию форума.

"ОП и мной была поставлена задача разработать новое законодательство. Сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах. Ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством. Не должна чувствовать себя менее важной или менее защищенной", - заявил он.

По его словам, законопроект почти готов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости защищать национальные меньшинства в Украине, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинским Крымом и Донбассом.

Так, в феврале президент Владимир Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах.