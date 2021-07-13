В Україні працюють над законом про національні спільноти: що це означає

В Україні активно працюють над розробкою закону про національні спільноти. Президент України Володимир Зеленський акцентував увагу, що мова йде про законопроект саме про нацспільноти, а не нацменшини.

Про це він заявив на форумі "Україна 30", повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію форуму.

"ОП і мною було поставлено завдання розробити нове законодавство. Зараз йде активна робота над законом про національні спільноти. Жодна національність в нашій державі не має відчувати себе меншиною. Не має відчувати себе менш важливою чи менш захищеною", - заявив він.

За його словами, законопроект майже готовий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про необхідність захищати національні меншини в Україні, щоб не повторилася історія, яка сталася з українським Кримом і Донбасом.

Так, у лютому президент Володимир Зеленський запропонував розробити новий закон про національні меншини.