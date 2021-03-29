UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине пятую неделю подряд фиксируют рост госпитализаций с COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже пятую неделю подряд фиксируют рост госпитализаций среди больных COVID-19. Сейчас в стране заняты уже более 44 тысяч кроватей для коронавируса.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

По его словам, сейчас в Украине 316 тысяч 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю идет Киев, далее Одесская и Львовская области.

"В "красной" зоне сегодня находятся 10 областей и город Киев. Херсонская область - единственная в "желтой" зоне. Остальные области - в "оранжевой". Пятую неделю подряд фиксируется рост количества госпитализаций", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что всего в Украине введено 75 158 кроватей для пациентов с COVID, из которых заняты уже 44 369.

Напомним, сегодня "красную" зону карантина расширили до 11 регионов - туда попала Черниговская область. При этом лишь в четырех областях не превышен показатель госпитализаций.

Отметим, за вчера в стране подтвердили 8346 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины госпитализацияДенис ШмыгальКоронавирус
Читайте также
Заболеваемость растет: во Львове собираются остановить общественный транспорт и закрыть детсады
Как началась пандемия коронавируса: ВОЗ представила возможные сценарии передачи СOVID
В Минздраве рассказали, смогут ли незаписанные на вакцинацию получить прививку
Прогноз погоды