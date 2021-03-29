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В Україні п'ятий тиждень поспіль фіксують зростання госпіталізацій з COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вже п'ятий тиждень поспіль фіксують зростання госпіталізацій серед хворих COVID-19. Зараз в країні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок для коронавірусу.

Про це під час селекторної наради заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Офіс президента.

За його словами, зараз в Україні 316 тисяч 777 активних хворих COVID-19. На першому місці за цим показником іде Київ, далі Одеська та Львівська області.

"В "червоній" зоні сьогодні знаходяться 10 областей і місто Київ. Херсонська область - єдина в жовтій зоні. Інші області - в "помаранчевій". П'ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що всього в Україні введено 75 158 ліжок для пацієнтів з COVID, з яких зайняті вже 44 369.

Нагадаємо, сьогодні "червону" зону карантину розширили до 11 регіонів - туди потрапила Чернігівська область. При цьому лише в чотирьох областях не перевищено показник госпіталізацій.

Зазначимо, вчора в країні підтвердили 8346 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

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Новини України госпитализацияДенис ШмигальКоронавірус
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