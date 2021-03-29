В Україні п'ятий тиждень поспіль фіксують зростання госпіталізацій з COVID

За його словами, зараз в Україні 316 тисяч 777 активних хворих COVID-19. На першому місці за цим показником іде Київ, далі Одеська та Львівська області.

"В "червоній" зоні сьогодні знаходяться 10 областей і місто Київ. Херсонська область - єдина в жовтій зоні. Інші області - в "помаранчевій". П'ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що всього в Україні введено 75 158 ліжок для пацієнтів з COVID, з яких зайняті вже 44 369.