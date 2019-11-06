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В Украине пять областей подключены к отоплению на 100%

Новости » Общество     06.11.2019 - 12:45
В Украине пять областей подключены к отоплению на 100%
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полностью подключены к отоплению Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черкасская области

По состоянию на 6 ноября в Украине к отоплению подключены 89,4% жилых домов и 93,6% объектов социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, отопление всех объектов социального и жилищного фонда начато в пяти областях - Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской.

Также на 100% отапливается социальный фонд в Житомирской, Николаевской и Сумской областях, на 99,9% - в Киевской и Хмельницкой областях.

Самый высокий процент подключения к отоплению объектов жилищного фонда в Житомирской (99,9%), Полтавской (99,9%), Черниговской (99,9%), Сумской (99,8%) и Ровенской (99 7%) областях.

В Украине пять областей подключены к отоплению на 100%

Напомним, в Кропивницкому из-за повреждения газопровода без отопления остались 4 микрорайона. В результате аварии от газоснабжения была отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик".

Также РБК-Украина сообщало, что в одной из объединенных территориальных общин Харьковской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

В Харьковской области в одной из территориальных общин объявили ЧП из-за отсутствия отопления В Украине три области подключены к отоплению на 100%
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