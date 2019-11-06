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В Кропивницком часть города осталась без отопления

Новости » Общество     06.11.2019 - 08:39
В Кропивницком часть города осталась без отопления
Иллюстративное фото (УНИАН)

Без отопления остались 4 микрорайона города

В Кропивницкому из-за повреждения газопровода без отопления остались 4 микрорайона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в среду, 5 ноября, после 17 часов в ходе земельных работ на территории одного из местных предприятий был поврежден газопровод. В результате аварии от газоснабжения была отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик".

Отмечается, что из-за отключения котельной без теплоснабжения временно остались 4 микрорайона Кропивницкого. В четверг, 6 ноября, на газопроводе планируются ремонтно-восстановительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из объединенных территориальных общин Харьковской области объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Кроме того, глава общины предложил продолжить работу местного садика, чтобы дети могли оставаться там на ночь.

Также РБК-Украина писало, что в связи с отсутствием отопления в городе Купянск были продлены каникулы в десяти образовательных учреждениях города. Каникулы в 10 учреждениях общего среднего образования были продлены до 8 ноября.

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