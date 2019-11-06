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В Україні п'ять областей підключені до опалення на 100%

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 12:45
В Україні п'ять областей підключені до опалення на 100%
Ілюстративне фото (УНІАН)

Повністю підключені до опалення Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська і Черкаська області

За станом на 6 листопада в Україні до опалення підключені 89,4% житлових будинків і 93,6% об'єктів соціальної сфери. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, опалення всіх об'єктів соціального та житлового фонду розпочато у п'яти областях - Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській.

Також на 100% опалюється соціальний фонд у Житомирській, Миколаївській і Сумській областях, на 99,9% - у Київській та Хмельницькій областях.

Найвищий відсоток підключення до опалення об'єктів житлового фонду у Житомирській (99,9%), Полтавській (99,9%), Чернігівській (99,9%), Сумській (99,8%) та Рівненській (99 7%) областях.

В Україні п'ять областей підключені до опалення на 100%

Нагадаємо, у Кропивницькому через пошкодження газопроводу без опалення залишилися 4 мікрорайони. В результаті аварії від газопостачання була відключена південно-західна котельня КП "Теплоенергетик".

Також РБК-Україна повідомляло, що в одній з об'єднаних територіальних громад Харківської області оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення.

У Харківській області в одній з ОТГ оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення В Україні три області підключені до опалення на 100%
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