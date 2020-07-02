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В Украине пункты габаритно-весового контроля работают в семи областях

Новости » Общество     02.07.2020 - 17:49
В Украине пункты габаритно-весового контроля работают в семи областях
Фото: грузовики (РБК-Украина)

Пункты работают в круглосуточном режиме

В Украине пункты габаритно-весового контроля автотранспорта на дорогах работают уже в семи областях. Эти пункты работают в круглосуточном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Пункты ГВК работают в усиленном режиме в Мариуполе, Николаеве, Умани, Одессе, Киеве, Кропивницком и Херсоне.

"Сейчас пункты ГВК работают в круглосуточном режиме уже в 7 областях. Инспекторы Укртрансбезпекы ежедневно нон-стоп проверяют тысячи грузовиков. Но наша главная цель - создать автоматизированную систему такого контроля, минимизируя влияние человеческого фактора. Для этого уже объявлены тендеры на закупку комплексов Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении")", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, за 1 июля инспекторы "Укртрансбезпекы" проверили 4459 грузовиков, в результате чего было начислено около 20 тысяч евро платы за проезд.

Ранее РБК-Украина писало, что контроль над загруженностью транспорта в Украине планируют передать полиции.

Также президент Владимир Зеленский пригрозил наказанием дальнобойщикам за езду перегруженным транспортом.

Напомним, в сентябре 2019 года запустили первые пункты автовзвешивания грузовиков, в течении 2020 года планируют установить 100 таких пунктов.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины дорогигрузовикконтроль
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