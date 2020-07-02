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В Україні пункти габаритно-вагового контролю працюють у семи областях

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 17:49
В Україні пункти габаритно-вагового контролю працюють у семи областях
Фото: вантажівки (РБК-Україна)

Пункти працюють у цілодобовому режимі

В Україні пункти габаритно-вагового контролю автотранспорту на дорогах працюють вже в семи областях. Ці пункти працюють у цілодобовому режимі.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Пункти ГВК працюють у посиленому режимі у Маріуполі, Миколаєві, Умані, Одесі, Києві, Кропивницького та Херсоні.

"Зараз пункти ГВК працюють в цілодобовому режимі вже в 7 областях. Інспектори Укртрансбезпекы щодня нон-стоп перевіряють тисячі вантажівок. Але наша головна мета - створити автоматизовану систему такого контролю, мінімізуючи вплив людського фактора. Для цього вже оголошені тендери на закупівлю комплексів Weigh-in-Motion ("Зважування в русі")", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, за 1 липня інспектори "Укртрансбезпекы" перевірили 4459 вантажівок, в результаті чого було нараховано близько 20 тисяч євро плати за проїзд.

Раніше РБК-Україна писало, що контроль над завантаженістю транспорту в Україні планують передати поліції.

президент Володимир Зеленський пригрозив карою далекобійникам за їзду перевантажених транспортом.

Нагадаємо, у вересні 2019 року запустили перші пункти автовзвешивания вантажівок, протягом 2020 року планують встановити 100 таких пунктів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України дорогигрузовикконтроль
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