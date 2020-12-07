В Украине пройдет первый региональный инвестфорум по возобновляемой энергетике

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты. В ходе встречи собеседники обсудили привлечение инвестиций в украинскую энергетику при посредничестве IRENA.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украина ставит перед собой амбициозную цель декарбонизации энергетики, промышленности и транспорта. Использование "зеленого" водорода является одним из ключевых инструментов ее достижения. Мы также рассматриваем эти цели в рамках более широкой стратегии нашей интеграции с ЕС", - заявил Кулеба.

По его словам, благодаря потенциалу Украины по производству "зеленого" водорода, ЕС признал страну приоритетным партнером в своей водородной стратегии для климатически нейтральной Европы до 2050 года.

В свою очередь Ла Камера проинформировал министра о готовности провести в Украине первый Региональный инвестиционный форум под эгидой IRENA, как только в мире будет ослаблен карантин в связи с пандемией COVID-19.

"Этот форум объединит страны Центральной Европы и более широкого региона вокруг амбициозных проектов по возобновляемой энергетике. Мы готовы провести мероприятие в Украине. Могу заверить, что организация и поддержка будут на самом высоком уровне", - отметил министр.

По словам Ла Камеры, организация готова в дальнейшем активно сотрудничать с Украиной и способствовать привлечению инвестиций в украинский сектор возобновляемой энергетики. В частности, одним из приоритетных направлений сотрудничества он назвал взаимодействие в рамках инвестиционной платформы IRENA, где украинские проекты могут найти инвесторов среди стран-членов организации.

Напомним, Украина и Румыния создадут рабочую группу, которая будет заниматься вопросам энергетики.

Кроме того, ранее Кабинет министров Украины изменил положение о спецобязательствах на рынке электроэнергии.