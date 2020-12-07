В Україні пройде перший регіональний інвестфорум з відновлюваної енергетики

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камера в рамках робочого візиту в Об'єднані Арабські Емірати. У ході зустрічі співрозмовники обговорили залучення інвестицій в українську енергетику за посередництва IRENA.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Україна ставить перед собою амбітну мету декарбонізації енергетики, промисловості і транспорту. Використання "зеленого" водню є одним з ключових інструментів її досягнення. Ми також розглядаємо ці цілі в рамках широкої стратегії нашої інтеграції з ЄС", - заявив Кулеба.

За його словами, завдяки потенціалу України по виробництву "зеленої" водню, ЄС визнав країну пріоритетним партнером у своїй водневій стратегії для кліматично нейтральної Європи до 2050 року.

У свою чергу Ла Камера поінформував міністра про готовність провести в Україні перший Регіональний інвестиційний форум під егідою IRENA, як тільки в світі буде ослаблений карантин у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Цей форум об'єднає країни Центральної Європи і широкого регіону навколо амбітних проектів з відновлюваної енергетики. Ми готові провести захід в Україні. Можу запевнити, що організація і підтримка на найвищому рівні", - зазначив міністр.

За словами Ла Камери, організація готова надалі активно співпрацювати з Україною і сприяти залученню інвестицій в український сектор відновлюваної енергетики. Зокрема, одним з пріоритетних напрямків співпраці він назвав взаємодія в рамках інвестиційної платформи IRENA, де українські проекти можуть знайти інвесторів серед країн-членів організації.

Нагадаємо, Україна і Румунія створять робочу групу, яка буде займатися питань енергетики.

Крім того, раніше Кабінет міністрів України змінив положення про спецобов'язки на ринку електроенергії.