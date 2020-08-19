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Кабмин изменил положение о спецобязательствах на рынке электроэнергии

Киев, Среда 19 августа 2020 16:17
Кабмин изменил положение о спецобязательствах на рынке электроэнергии
Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Изменения касаются учета себестоимости электроэнергии "Энергоатома"

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Проект постановления был внесен с голоса.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 9 августа.

Во время заседания правительства заместитель министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что эти изменения были подготовлены после обращения "Энергоатома" и необходимы для более корректного учета показателя себестоимости.

По его словам, изменения касаются одного слова девятого пункта постановления.

"С целью более корректного учета показателя себестоимости предлагается в формуле определения цены покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость. Таким образом мы сможем исключить те виды деятельности "Энергоатома", которые не касаются функционирования ПСО", - сообщил чиновник.

Как сообщало РБК-Украина, 5 августа, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. "Энергоатом" получил возможность продавать на рыке 40% своей электроэнергии.

Напомним, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙час, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

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