Кабмин изменил положение о спецобязательствах на рынке электроэнергии

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Изменения касаются учета себестоимости электроэнергии "Энергоатома"

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Проект постановления был внесен с голоса.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 9 августа.

Во время заседания правительства заместитель министра энергетики Юрий Бойко сообщил, что эти изменения были подготовлены после обращения "Энергоатома" и необходимы для более корректного учета показателя себестоимости.

По его словам, изменения касаются одного слова девятого пункта постановления.

"С целью более корректного учета показателя себестоимости предлагается в формуле определения цены покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость. Таким образом мы сможем исключить те виды деятельности "Энергоатома", которые не касаются функционирования ПСО", - сообщил чиновник.

Как сообщало РБК-Украина, 5 августа, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. "Энергоатом" получил возможность продавать на рыке 40% своей электроэнергии.

Напомним, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙час, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.