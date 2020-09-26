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Крушение самолета под Харьковом: найдены "черные ящики"

Харьковская область, Суббота 26 сентября 2020 11:53
Крушение самолета под Харьковом: найдены "черные ящики"
Фото: крушение самолета (dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило, что найдены бортовые самописцы военного самолета Ан-26, который потерпел крушение в Чугуевском районе Харьковской области. Самописцы еще не извлекли из самолета.

Об этом сообщает пресс-служба командования.

"Найдены бортовые самописцы, они уцелели, но они еще не извлечены из самолета", - информируют в ведомстве.

Отметим, Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26 в Харьковской области.

Проверяют следующие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем.

Также рассматривают еще две версии: ненадлежащее выполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами и ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Как писало РБК-Украина, министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета: предварительный анализ дает основания полагать, что самолет зацепился крылом за землю.

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины; найдены тела 23 погибших, поиски 2 человек продолжаются, один человек уцелел и один курсант скончался в больнице.

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Новости Украины Происшествия ХарьковавиакатастрофаЧерный ящик
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