В Украине провели успешные испытания реактивных снарядов " Тайфун-1"

ВС Украины успешно испытали модернизированные образцы вооружения / The Armed Forces of Ukraine have successfully tested modernized weapons Подробнее о #ВСУ на сайте www.zsu.gov.ua На государственном испытательном полигоне ВООРУЖЕННЫХ сил Украины «Алибей» успешно прошел очередной этап испытаний модернизированных образцов ракетного вооружения до систем «Град» и «Точка-У». В рамках практических стрельб осуществлено 4 успешных пуска: 2 раза по образцу «Тайфун-1» (модернизированный снаряд «Града» с увеличенной до 40 км дальностью) и 2 раза модернизированными и восстановленными образцами ракет для «Точки-У». В испытательных пусках под общим руководством заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Радиона Тимошенко принимали участие представители Министерства обороны, разработчики, производители модернизированных образцов и личный состав определенных подразделений Вооруженных Сил Украины. At the state test field of the Armed Forces of Ukraine "Alibey" the next stage of tests of modernized models of missile weapons to the systems "Hrad" (Hail) and "Tochka-U (Point-U) was successfully held. As part of the practical firing, 4 successful launches were made: 2 times with the Typhoon-1 model (an upgraded Hrad projectile with an extended range of up to 40 km) and 2 times with modernized and restored missiles for the Tochka-U. In the test launches under the general leadership of the Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Lieutenant General Radion Tymoshenko took part representatives of the Ministry of Defense of Ukraine, developers, manufacturers of modernized models and personnel of the certaine units of the Armed Forces of Ukraine.