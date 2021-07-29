В Украине провели успешные испытания реактивных снарядов " Тайфун-1"
Министерство обороны Украины заявило об успешных испытаниях реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для модернизированной системы БМ-21У "Верба". Результаты планируют использовать при разработке калибра 220 мм “Тайфун-2".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сегодня состоялись испытания реактивных снарядов "Тайфун-1", которые были разработаны для системы залпового огня БМ-21У "Верба".
Результаты успешных испытаний будут использоваться при разработке снарядов калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган".
Министр обороны Андрей Таран также добавил, что ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" провело испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У", которые, со своей стороны, были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.
По словам чиновника, Минобороны также планирует закупить оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", производителем которого является вышеупомянутое конструкторское бюро.
ВС Украины успешно испытали модернизированные образцы вооружения
ВС Украины успешно испытали модернизированные образцы вооружения / The Armed Forces of Ukraine have successfully tested modernized weapons Подробнее о #ВСУ на сайте www.zsu.gov.ua На государственном испытательном полигоне ВООРУЖЕННЫХ сил Украины «Алибей» успешно прошел очередной этап испытаний модернизированных образцов ракетного вооружения до систем «Град» и «Точка-У». В рамках практических стрельб осуществлено 4 успешных пуска: 2 раза по образцу «Тайфун-1» (модернизированный снаряд «Града» с увеличенной до 40 км дальностью) и 2 раза модернизированными и восстановленными образцами ракет для «Точки-У». В испытательных пусках под общим руководством заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Радиона Тимошенко принимали участие представители Министерства обороны, разработчики, производители модернизированных образцов и личный состав определенных подразделений Вооруженных Сил Украины. At the state test field of the Armed Forces of Ukraine "Alibey" the next stage of tests of modernized models of missile weapons to the systems "Hrad" (Hail) and "Tochka-U (Point-U) was successfully held. As part of the practical firing, 4 successful launches were made: 2 times with the Typhoon-1 model (an upgraded Hrad projectile with an extended range of up to 40 km) and 2 times with modernized and restored missiles for the Tochka-U. In the test launches under the general leadership of the Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Lieutenant General Radion Tymoshenko took part representatives of the Ministry of Defense of Ukraine, developers, manufacturers of modernized models and personnel of the certaine units of the Armed Forces of Ukraine.Posted by Генеральный штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Thursday, July 29, 2021