В Украине провели успешные испытания реактивных снарядов " Тайфун-1"

Министерство обороны Украины заявило об успешных испытаниях реактивного снаряда калибра 122 мм "Тайфун-1" для модернизированной системы БМ-21У "Верба". Результаты планируют использовать при разработке калибра 220 мм “Тайфун-2".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

Сегодня состоялись испытания реактивных снарядов "Тайфун-1", которые были разработаны для системы залпового огня БМ-21У "Верба".

Результаты успешных испытаний будут использоваться при разработке снарядов калибра 220 мм "Тайфун-2" для модернизированной системы залпового огня "Ураган".

Министр обороны Андрей Таран также добавил, что ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" провело испытания отремонтированных ракет для тактического ракетного комплекса "Точка-У", которые, со своей стороны, были дополнительно оснащены системой аварийного прекращения полета и системой телеметрического контроля.

По словам чиновника, Минобороны также планирует закупить оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", производителем которого является вышеупомянутое конструкторское бюро.