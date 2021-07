В Україні провели успішні випробування реактивних снарядів "Тайфун-1"

ЗС України успішно випробували модернізовані зразки озброєння / The Armed Forces of Ukraine have successfully tested modernized weapons Докладніше про #ЗСУ на сайті www.zsu.gov.ua На державному випробувальному полігоні ЗС України «Алібей» успішно відбувся черговий етап випробувань модернізованих зразків ракетного озброєння до систем «Град» та «Точка-У». У рамках практичних стрільб здійснено 4 успішних пуски: 2 рази зразком «Тайфун-1» (модернізований снаряд «Граду» зі збільшеною до 40 км дальністю) та 2 рази модернізованими та відновленими зразками ракет для «Точки-У». У випробувальних пусках під загальним керівництвом заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Радіона Тимошенка брали участь представники Міністерства оборони, розробники, виробники модернізованих зразків та особовий склад визначених підрозділів Збройних Сил України. At the state test field of the Armed Forces of Ukraine "Alibey" the next stage of tests of modernized models of missile weapons to the systems "Hrad" (Hail) and "Tochka-U (Point-U) was successfully held. As part of the practical firing, 4 successful launches were made: 2 times with the Typhoon-1 model (an upgraded Hrad projectile with an extended range of up to 40 km) and 2 times with modernized and restored missiles for the Tochka-U. In the test launches under the general leadership of the Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Lieutenant General Radion Tymoshenko took part representatives of the Ministry of Defense of Ukraine, developers, manufacturers of modernized models and personnel of the certaine units of the Armed Forces of Ukraine.