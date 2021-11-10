В Украине проведут испытания еще двух лекарств от коронавируса: что известно

Согласно приказу министерства, в Украине испытают:
китайский препарат "Проксалутамид". Испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19. Спонсором испытаний выступили США.
немецкий препарат "COR-101". Это будет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.