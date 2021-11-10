UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине проведут испытания еще двух лекарств от коронавируса: что известно

Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от COVID-19. Запрос на испытания подали Китай и Германия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Согласно приказу министерства, в Украине испытают:

  • китайский препарат "Проксалутамид". Испытания будут проходить в рамках 3 фазы исследования эффективности и безопасности лекарств у госпитализированных пациентов с COVID-19. Спонсором испытаний выступили США.
  • немецкий препарат "COR-101". Это будет исследование в рамках 2 фазы испытаний в параллельных группах, которое впервые проводится с применением препарата у человека. В этом случае будут изучать безопасность, переносимость, фармакокинетику, фармакодинамику и эффективность препарата.
Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаКоронавирус