В Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу: що відомо

Згідно з наказом міністерства, в Україні випробують:
китайський препарат "Проксалутамід". Випробування проходитимуть в рамках 3 фази дослідження ефективності та безпечності ліків у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Спонсором випробувань виступили США.
німецький препарат "COR-101". Це буде дослідження в рамках 2 фази випробувань в паралельних групах, що вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. В цьому випадку вивчатимуть безпечність, переносимість, фармокінетику, фармодинаміку й ефективність препарату.