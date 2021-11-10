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В Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу: що відомо

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від COVID-19. Запит на випробування подали Китай й Німеччина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з наказом міністерства, в Україні випробують:

  • китайський препарат "Проксалутамід". Випробування проходитимуть в рамках 3 фази дослідження ефективності та безпечності ліків у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Спонсором випробувань виступили США.
  • німецький препарат "COR-101". Це буде дослідження в рамках 2 фази випробувань в паралельних групах, що вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. В цьому випадку вивчатимуть безпечність, переносимість, фармокінетику, фармодинаміку й ефективність препарату.
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