ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу: що відомо

Новость на русском →
Середа 10 листопада 2021 21:09
В Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу: що відомо Фото: в Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від COVID-19. Запит на випробування подали Китай й Німеччина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з наказом міністерства, в Україні випробують:

  • китайський препарат "Проксалутамід". Випробування проходитимуть в рамках 3 фази дослідження ефективності та безпечності ліків у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Спонсором випробувань виступили США.
  • німецький препарат "COR-101". Це буде дослідження в рамках 2 фази випробувань в паралельних групах, що вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. В цьому випадку вивчатимуть безпечність, переносимість, фармокінетику, фармодинаміку й ефективність препарату.
Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Коронавірус
NEWS
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні