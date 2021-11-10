В Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу: що відомо
Фото: в Україні проведуть випробування ще двох ліків від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство охорони здоров’я України дозволило проведення клінічних випробувань двох препаратів від COVID-19. Запит на випробування подали Китай й Німеччина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Згідно з наказом міністерства, в Україні випробують:
- китайський препарат "Проксалутамід". Випробування проходитимуть в рамках 3 фази дослідження ефективності та безпечності ліків у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Спонсором випробувань виступили США.
- німецький препарат "COR-101". Це буде дослідження в рамках 2 фази випробувань в паралельних групах, що вперше проводиться із застосуванням препарату в людини. В цьому випадку вивчатимуть безпечність, переносимість, фармокінетику, фармодинаміку й ефективність препарату.