В Украине против олигархов реально боролись во времена премьерства Тимошенко, - эксперт

"Антиолигархический закон - это никакая не борьба с олигархами. С олигархами борются не специальным дискриминационным законом, а прежде всего антимонопольным законодательством", - считает эксперт.

По его словам, реальную работу по искоренению в Украине власти олигархии проводила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, и для этого ей не понадобился специальный закон.

"Вспомните, как Юлия Тимошенко боролась с олигархами, когда реприватизировала Криворожсталь. Без всякого закона о борьбе с олигархами. Просто доказала в суде, сначала будучи премьером, а потом уже потеряв власть, незаконность приватизации. Криворожсталь национализировали и продали по рыночной цене. Вот вам яркий в Украине пример борьбы с олигархами", - отметил Матвиенко.

Характеризуя провластный антиолигархический закон, он обратил внимание, что в документе содержатся дискриминационные признаки и нарушения прав человека, на что обязательно в своем заключении укажет Венецианская комиссия.

"Закон имеет яркие дискриминационные признаки - не персонально конкретных олигархов по фамилиям, но людей к ним приближенных. То есть может так случиться, что любого человека можно будет связать с олигархом", - резюмировал политэксперт.