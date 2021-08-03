Эксперт объяснил, почему Тимошенко была бы эффективным премьером

С политической точки зрения вряд ли власть захочет иметь сильного премьера, однако Юлия Тимошенко была бы эффективной во главе правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Игорь Петренко.

"Я думаю, Юлия Тимошенко была бы эффективным премьер-министром, она может решить многие проблемы, но одновременно она может слишком усилиться и создавать точку противовеса для власти", - считает эксперт.

По его словам, в отличие от других политиков, Тимошенко всегда занимает позицию конструктивной критики власти, предлагая варианты решения серьезных проблем украинский, опираясь именно на их интересы.

«Она всегда говорит, что готова поддержать и помочь президенту и его команде в решении актуальных проблем. Да, у нее сейчас стала более резкая риторика, но в целом она всегда все старается свести в сторону конструктива », - отметил Игорь Петренко.

Он также прогнозирует, что в новом политическом сезоне лидер «Батькивщины» будет продолжать активную деятельность, защищая украинскую землю и требуя снижения тарифов для населения.

"Тимошенко конкретные варианты преодоления тарифной проблемы. К примеру, законопроект 4680, касающийся продажи Украинский газа отечественной добычи с наценкой 30% и регулирования продажи газа, который находится в наших хранилищах. Да, это может напрямую повлиять на тарифы. Плюс остается чувствительным для населения земельный вопрос. Она будет продолжать пытаться запустить всеукраинский референдум против продажи земель сельхозназначения », - подытожил политолог.