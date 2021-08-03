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Эксперт объяснил, почему Тимошенко была бы эффективным премьером

Новина українською →
Киев, Вторник 03 августа 2021 19:52
Эксперт объяснил, почему Тимошенко была бы эффективным премьером Фото: Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С политической точки зрения вряд ли власть захочет иметь сильного премьера, однако Юлия Тимошенко была бы эффективной во главе правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Игорь Петренко.

"Я думаю, Юлия Тимошенко была бы эффективным премьер-министром, она может решить многие проблемы, но одновременно она может слишком усилиться и создавать точку противовеса для власти", - считает эксперт.

По его словам, в отличие от других политиков, Тимошенко всегда занимает позицию конструктивной критики власти, предлагая варианты решения серьезных проблем украинский, опираясь именно на их интересы.

«Она всегда говорит, что готова поддержать и помочь президенту и его команде в решении актуальных проблем. Да, у нее сейчас стала более резкая риторика, но в целом она всегда все старается свести в сторону конструктива », - отметил Игорь Петренко.

Он также прогнозирует, что в новом политическом сезоне лидер «Батькивщины» будет продолжать активную деятельность, защищая украинскую землю и требуя снижения тарифов для населения.

"Тимошенко конкретные варианты преодоления тарифной проблемы. К примеру, законопроект 4680, касающийся продажи Украинский газа отечественной добычи с наценкой 30% и регулирования продажи газа, который находится в наших хранилищах. Да, это может напрямую повлиять на тарифы. Плюс остается чувствительным для населения земельный вопрос. Она будет продолжать пытаться запустить всеукраинский референдум против продажи земель сельхозназначения », - подытожил политолог.

Напомним, недавно Юлия Тимошенко призвала правительство ввести мораторий на повышение тарифов, а чтобы уменьшить цены в платежках - принять законопроекты "Батькивщины", которые предусматривают направление на нужды людей дешевого газа отечественной добычи и дешевую атомную электроэнергию.

Социально ориентированная деятельность лидера "Батькивщины" не осталась без внимания украинский - по данным группы "Рейтинг", она лидирует по темпам наращивания доверия людей, опережая президента Зеленского. А исследования КМИС показало, что "Батькивщина"Тимошенко вышла на второе место среди политических сил и может сейчас рассчитывать на 15% на парламентских выборах. Стремительный рост рейтингов политической силы и ее лидера эксперты связывают с их активной деятельностью в защиту земли и национальных интересов, а также в вопросе снижения тарифов, повышение пенсий и социальной защиты.

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