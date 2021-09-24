В Україні проти олігархів реально боролися за часів прем’єрства Тимошенко, - експерт

"Антиолігархічний закон - це ніяка не боротьба з олігархами. З олігархами борються не спеціальним дискримінаційним законом, а передусім антимонопольним законодавством", - вважає експерт.

За його словами, реальну роботу з викорінення в Україні влади олігархії проводила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, і для цього їй не знадобився спеціальний закон.

"Згадайте, як Юлія Тимошенко боролася з олігархами, коли реприватизувала Криворіжсталь. Без всякого закону про боротьбу з олігархами. Просто довела в суді, спочатку будучи прем’єром, а потім вже втративши владу, незаконність приватизації. Криворіжсталь націоналізували і продали за ринковою ціною. От вам найяскравіший в Україні приклад боротьби з олігархами", - наголосив Матвієнко.

Характеризуючи провладний антиолігархічний закон, він звернув увагу, що в документі містяться дискримінаційні ознаки та порушення прав людини, на що обов’язково у своєму висновку вкаже Венеційська комісія.

"Закон має яскраві дискримінаційні ознаки - не персонально конкретних олігархів по прізвищах, але людей до них наближених. Тобто може так статися, що будь-яку людину можна буде пов’язати з олігархом", - резюмував політексперт.