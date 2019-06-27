В Украине прошли первые торги на новом рынке электроэнергии

В Украине с первыми аукционами по продаже электроэнергии запустили новый энергорынок. Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Facebook.

Сообщается, что 27 июня "Укренерго" провело первый день торгов на новом рынке электрической энергии. В частности, на аукционе Украинской энергетической биржи компания закупила 191 208 МВт · ч электроэнергии для компенсации технологических потерь по двустороннему договору с "Энергоатомом".

Отметим, согласно постановлению Кабмина № 483 (о спецобязательствах) "Укрэнерго" должно закупать большую часть электроэнергии для компенсации для технологических потерь в сетях на аукционах по двусторонним договорам с производителями электроэнергии на атомных электростанциях.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект для снижения стоимости электроэнергии, так называемый "Роттердам-".

Отметим, на этой неделе, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. В частности, регулятор одобрил решения для запуска нового рынка с 1 июля.