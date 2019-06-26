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Зеленский подал неотложный закон о снижении цен на электроэнергию

Новости » Энергетика    26.06.2019 - 18:53
Зеленский подал неотложный закон о снижении цен на электроэнергию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №10401 - закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электроэнергии. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Подчеркнем, документ был определен президентом как неотложный. Сейчас текст проекта закона отсутствует на сайте Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. Так, регулятор одобрил решения для запуска с 1 июля нового рынка электроэнергии.

Как писало РБК-Украина, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен отсрочить на год внедрение рынка электрической энергии для того, чтобы эксперты Администрации президента могли изучить готовность экономики Украины к внедрению нового рынка э/э.

Отметим, глава государства предлагает Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. В частности, 10 июня Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

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