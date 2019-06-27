В Україні пройшли перші торги на новому ринку електроенергії

В Україні з першими аукціонами з продажу електроенергії запустили новий енергоринок. Про це йдеться в повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго" у Facebook.

Повідомляється, що 27 червня "Укренерго" провело перший день торгів на новому ринку електричної енергії. Зокрема, на аукціоні Української енергетичної біржі компанія закупила 191 208 МВт · год електричної енергії для компенсації технологічних втрат за двосторонньою угодою з "Енергоатомом".

Відзначимо, згідно з постановою Кабміну № 483 (про спецзобов'язання) "Укренерго" має закуповувати більшу частину електроенергії для компенсації технологічних втрат у мережах на аукціонах за двосторонніми договорами з виробниками електроенергії на атомних електростанціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект для зниження вартості електроенергії, так званий "Роттердам-".

Зазначимо, цього тижня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. Зокрема, регулятор схвалив рішення для запуску нового ринку з 1 липня.