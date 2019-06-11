ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні пройшла хвиля мінувань

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 13:50
В Україні пройшла хвиля мінувань
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Більшість повідомлень про замінування надходили з Росії

Вчора, 10 червня, до поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Facebook першого заступника голови Нацполиции В'ячеслава Аброськіна.

За його словами, більшість повідомлень про замінування надходили з Росії.

"Вже можно сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з 
поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою у вказаний часовий період, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ", - написав він.

У зв'язку з цим правоохоронці евакуйовували більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

Нагадаємо, вчора поліція перевіряла повідомлення про замінування Рівненської АЕС та місцевого університету. Інформація не підтвердилась. 

Також вчора невідомий повідомив про мінування станцій метро "Театральна" і "Золоті ворота". протягом деякого часу станції були закриті. Після перевірки з'ясувалося, що дзвінок про мінування було хибним.

У Рівненській області перевіряють повідомлення про мінування АЕС Інформація про замінування у Харкові не підтвердилася
Новини України мінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся