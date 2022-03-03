ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине произошел массовый сбой в работе карт VISA: что известно

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 15:50
В Украине произошел массовый сбой в работе карт VISA: что известно Фото: в Украине произошел массовый сбой в работе карт VISA (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине произошел масштабный сбой в работе карт Visa. Пользователи жалуются на невозможность проведения транзакций.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба Visa.

Как отмечают в Visa, компания осведомлена о технических сложностей и уже решает проблему. В то же время причина сбоя была установлена и работа сервисов некоторых банков - восстановлена.

"Visa осведомлена о технических сложностях с оплатами и переводами в ряде банков Украины. Мы установили причину сбоя и на текущий момент уже восстановлена работа сервисов большинства банков", - заявили в пресс-службе.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Visa
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси