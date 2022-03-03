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В Україні стався масовий збій в роботі карток VISA: що відомо

Новость на русском →
Четвер 03 березня 2022 15:50
В Україні стався масовий збій в роботі карток VISA: що відомо Фото: в Україні стався масовий збій в роботі карток VISA (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні стався масштабний збій в роботі карток Visa. Користувачі скаржаться на неможливість проведення транзакцій.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба Visa.

Як відзначають у Visa, компанія обізнана щодо технічних складностей й вже розв'язує проблему. Водночас причину збою було встановлено й роботу сервісів деяких банків - відновлено.

"Visa обізнана про технічні складності з оплатами та переказами в низці банків України. Ми встановили причину збою і на поточний момент вже відновлено роботу сервісів більшості банків", - заявили у пресслужбі.

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