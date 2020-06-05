Массовые митинги проходят в 11 областях: полиция усилила безопасность

Правоохранители усилили общественную безопасность во время массовых акций 5 июня. Митинги проходят в Киеве и еще 11 областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что за общественным порядком будут следить полицейские и военнослужащие Нацгвардии. Вместе с тем, в полиции не уточнили количество задействованных правоохранителей.

"Сегодня, 5 июня, в центре столицы и 11 регионах страны запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, сотрудники структурных подразделений полиции, военнослужащие НГУ кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

В Нацполиции также просят организаторов акций и их участников соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок.

Напомним, сегодня в столице под Верховной радой собралось около 400 человек, участники акции требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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