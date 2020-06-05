Масові мітинги відбуваються у 11 областях: поліція посилила безпеку

Правоохоронці посилили громадську безпеку під час масових акцій 5 червня. Мітинги відбуваються у Києві та ще 11 областях.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Зазначається, що за громадським порядком будуть слідкувати поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії. Водночас, у поліції не уточнили кількість залучених правоохоронців.

"Сьогодні, 5 червня, у центрі столиці та 11 регіонах держави заплановано проведення масових акцій. Аби не допустити порушень громадського порядку, працівники структурних підрозділів поліції, військовослужбовці НГУ кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції також просять організаторів акцій та їх учасників дотримуватись карантину та не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, сьогодні у столиці під Верховною радою зібралось близько 400 осіб, учасники акції вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

РБК-Україна слідкує за тим, що зараз відбувається під стінами парламенту.