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В Украине прогнозируют гололедицу, но не везде: предупреждение синоптиков

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Киев, Понедельник 10 января 2022 13:51
В Украине прогнозируют гололедицу, но не везде: предупреждение синоптиков Фото: в Украине прогнозируют гололедицу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр предупредил о гололедице в Украине. Такая погода будет 10-12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

10-12 января на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киеве и области 10-12 января на дорогах гололедица.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, в Украине на этой неделе значительно усилятся морозы, местами ночью до -14.

В частности, в Киеве ударят морозы до -15.

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