В Україні прогнозують ожеледицю, але не скрізь: попередження синоптиків

УкрГідрометцентр попередив про ожеледицю в Україні. Така погода буде 10-12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

10-12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та області 10-12 січня на дорогах ожеледиця.

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.