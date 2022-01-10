В Україні прогнозують ожеледицю, але не скрізь: попередження синоптиків
Фото: в Україні прогнозують ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
УкрГідрометцентр попередив про ожеледицю в Україні. Така погода буде 10-12 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
10-12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та області 10-12 січня на дорогах ожеледиця.
Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.