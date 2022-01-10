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В Україні прогнозують ожеледицю, але не скрізь: попередження синоптиків

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 13:51
В Україні прогнозують ожеледицю, але не скрізь: попередження синоптиків Фото: в Україні прогнозують ожеледицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр попередив про ожеледицю в Україні. Така погода буде 10-12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

10-12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та області 10-12 січня на дорогах ожеледиця.

Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Нагадаємо, в Україні цього тижня значно посиляться морози, подекуди вночі до -14.

Зокрема, в Києві вдарять морози до -15.

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