В Украину идет значительное похолодание: синоптики назвали дату
Фото: в Украину идет значительное похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине на этой неделе значительно усилятся морозы, местами ночью до -14. Такое похолодание ожидается уже в среду, 12 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода 12 января
В Украине
По данным синоптиков, столбики термометров значительно упадут по всей стране. На востоке будет идти снег, а не остальной территории - без существенных осадков.
Температура воздуха в среду составит:
- в западных областях днем -3 -10, а ночью -8 -14 градусов;
- на севере страны -9 -11 градусов днем, ночью -12 -14;
- в восточных областях днем -2 -6, а ночью -4 -7 градусов;
- на юге страны -2 -5 градусов днем, ночью -5 -8;
- в центральных областях днем -6 -9, а ночью -11 -14 градусов.
В Киеве
В столице в среду также существенно похолодает. Днем морозы ударят до -9 -11, а ночью -12 -14.
Напомним, кроме того, по информации КГГА, в столице ожидается резкое похолодание сегодня ночью. Так, морозы ударят до -15.