В Украину идет значительное похолодание: синоптики назвали дату

В Украине на этой неделе значительно усилятся морозы, местами ночью до -14. Такое похолодание ожидается уже в среду, 12 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода 12 января В Украине По данным синоптиков, столбики термометров значительно упадут по всей стране. На востоке будет идти снег, а не остальной территории - без существенных осадков. Температура воздуха в среду составит: в западных областях днем -3 -10, а ночью -8 -14 градусов;

на севере страны -9 -11 градусов днем, ночью -12 -14;

в восточных областях днем -2 -6, а ночью -4 -7 градусов;

на юге страны -2 -5 градусов днем, ночью -5 -8;

в центральных областях днем -6 -9, а ночью -11 -14 градусов. В Киеве В столице в среду также существенно похолодает. Днем морозы ударят до -9 -11, а ночью -12 -14.