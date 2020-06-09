В Украине продолжает снижаться число новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Число зараженных приближается к 30 тысячам

По состоянию на утро 9 июня в Украине фиксируют снижение числа новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 394 чеорвек и 217 выздоровели.

Такие данные приводит карта Центра гражданского здоровья.

Как отмечается, общее количество инфицированных составляет 27 856 человек. Вообще умерли от вируса 810 человек, в том числе за минувшие сутки - 13.

Согласно данным ЦОС, больше всего болеют женщины (58%), а по возрастной категории люди, которым 50-69 лет (37%).

Наиболее зараженными регионами остаются Черновицкая область (3729) и город Киев (3523).

Добавим, вчера за сутки зафиксировали 464 новых случаев COVID-19.

Напомним, до этого в Украине три дня подряд фиксировали более 500 новых случаев коронавируса ежесуточно.

Ранее сообщалось, что в Кабмине не исключают замедление выхода из карантина.

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Автор: Анастасия Рокитна