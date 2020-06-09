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В Україні продовжує зменшуватись кількість нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     09.06.2020 - 08:34
В Україні продовжує зменшуватись кількість нових випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кількість заражених наближається до 30 тисяч

Станом на ранок 9 червня в Україні фіксують зменшення кількості нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились 394 людей та 217 одужали.

Такі дані наводить карта Центру громадянського здоров'я.

Як зазначається, загальна кількість інфікованих становить 27 856 людей. Взагалі померли від вірусу 810 людей, зокрема за минулу добу - 13.

Відповідно до даних ЦГЗ, найбільше хворіють жінки (58%), а за віковою категорією люди, яким 50-69 років (37%).

Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область (3729) та місто Київ (3523).

Додамо, вчора за добу зафіксували 464 нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, до цього в Україні три дні поспіль фіксували понад 500 нових випадків коронавирусу щодоби.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні не виключають уповільнення виходу з карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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