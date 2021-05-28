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В Украине продолжается работа по созданию Центра развития мира, - Резников

Новина українською →
Украина, Пятница 28 мая 2021 14:21
В Украине продолжается работа по созданию Центра развития мира, - Резников Фото: вице-премьер Алексей Резников (t/me OP_UА)
Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Украине продолжается работа по созданию Украинского национального Центра развития мира. Он провел встречу со Специальным представителем ЕС по правам человека Эмоном Гилмором.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Уже идет работа по созданию Украинского национального Центра развития мира, основной задачей которого будет формирование базы нарушений прав человека, связанных с российской агрессией на временно оккупированных территориях", - указано в сообщении.

Кроме того, вице-премьер-министр заинтересован в привлечении европейских экспертов к работе по наработке программы, направленной на защиту прав детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Резников также сообщил, что осенью Украина проведет Форум внутренне перемещенных лиц.

Гилмор подтвердил намерение по поводу визита в Украину и отметил важность создания Центра по развитию мира.

Напомним, Резников заявил, что местное население ОРДЛО и оккупированного Крыма сталкиваются с искусственным прерыванием связей с Украиной.

Как писало РБК-Украина, в пресс-центре ООС заявили, что пророссийские боевики на Донбассе прибегают к провокациям, чтобы заблокировать открытие нового контрольного пункта въезда-выезда вблизи Золотого.

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