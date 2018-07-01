В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды

В ГСЧС отмечают, что погодные условия в стране стабилизировались

В Украине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 13 часов 1 июля погодные условия стабилизировались. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 136 населенных пунктов в 4 областях страны: в Днепропетровской - 74 н.п, Луганской - 30 н.п., Киевской - 29 н.п. и Запорожской - 3 н.п.

"В Днепропетровской области повреждены крыши 9 жилых домов, а также крыши здания детского лагеря и здания общеобразовательной школы. Непогода повалила около 150 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во Львовской области остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 6 подвалов жилых домов в с. Заречное Стрыйского района. А в Луганской области - 15 приусадебных участков. В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 5 приусадебных участков и 9 подвалов жилых домов.

В Черниговской области остаются подтопленным 1 приусадебный участок. Ранее сообщалось, что в Чернигов были частично подтоплены 40 улиц и около 100 приусадебных участков.

"В г. Чернигов по ул. Текстильщиков, 23 в результате затопления водой вырытого накануне котлована для проведения восстановительных работ по теплоснабжению произошло подтопление фундамента и частичное повреждение (трещины) стен жилого дома (двухэтажный, в 1956 г. застройки, проживают 57 человек). Жертв и пострадавших нет. Комиссией установлено, что дом находится в аварийном состоянии и принято решение об отселении жителей (отселены все 57 человек)", - отметили в пресс-службе.

К ликвидации непогоды от ГСЧС в течение суток привлекались 65 единицы техники и 182 человек личного состава.

За сутки откачано более 9300 м куб. воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 1 июля, оставались без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях.