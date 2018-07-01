Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 16:30
Иллюстративное фото: ремонт электросети (facebook.com/ato.news)
Иллюстративное фото: ремонт электросети (facebook.com/ato.news)

В ГСЧС отмечают, что погодные условия в стране стабилизировались

В Украине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 13 часов 1 июля погодные условия стабилизировались. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды", - говорится в сообщении.

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 136 населенных пунктов в 4 областях страны: в Днепропетровской - 74 н.п, Луганской - 30 н.п., Киевской - 29 н.п. и Запорожской - 3 н.п.

"В Днепропетровской области повреждены крыши 9 жилых домов, а также крыши здания детского лагеря и здания общеобразовательной школы. Непогода повалила около 150 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во Львовской области остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 6 подвалов жилых домов в с. Заречное Стрыйского района. А в Луганской области - 15 приусадебных участков. В Ивано-Франковской области остаются подтопленными 5 приусадебных участков и 9 подвалов жилых домов.

В Черниговской области остаются подтопленным 1 приусадебный участок. Ранее сообщалось, что в Чернигов были частично подтоплены 40 улиц и около 100 приусадебных участков.

"В г. Чернигов по ул. Текстильщиков, 23 в результате затопления водой вырытого накануне котлована для проведения восстановительных работ по теплоснабжению произошло подтопление фундамента и частичное повреждение (трещины) стен жилого дома (двухэтажный, в 1956 г. застройки, проживают 57 человек). Жертв и пострадавших нет. Комиссией установлено, что дом находится в аварийном состоянии и принято решение об отселении жителей (отселены все 57 человек)", - отметили в пресс-службе.

К ликвидации непогоды от ГСЧС в течение суток привлекались 65 единицы техники и 182 человек личного состава.

За сутки откачано более 9300 м куб. воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 1 июля, оставались без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях.

В Чернигове продолжается ликвидация последствий подтопления Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины
Теги публикации: Гидрометцентр, ГСЧС, ликвидация, последствия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь