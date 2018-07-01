Непогода в Украине: обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях

В Днепропетровской области обесточены 74 населенных пункта, в Киевской - 29, Запорожской - 3 и Луганской - 30

В Украине из-за непогоды по состоянию на утро воскресенья, 1 июля, остаются без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Днепропетровская - 74 н.п., Киевская - 29 н.п., Запорожская - 3 н.п. и Луганская - 30 н.п.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 30 июня, из-за непогоды в Украине біли обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.