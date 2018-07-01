Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні триває ліквідація наслідків негоди

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 16:30
Ілюстративне фото: ремонт електромережі (facebook.com/ato.news)
Ілюстративне фото: ремонт електромережі (facebook.com/ato.news)

У ДСНС відзначають, що погодні умови в країні стабілізувалися

В Україні тривають роботи з відновлення електропостачання, відкачування води і ліквідації наслідків негоди. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

"Станом на 13 годин 1 липня погодні умови стабілізувалися. В даний час проводяться роботи по відновленню електропостачання, відкачування води і ліквідації наслідків негоди", - йдеться в повідомленні.

В результаті ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 136 населених пунктів у 4 областях країни: у Дніпропетровській - 74 н. п, Луганській - 30 н. п., Київській - 29 н.п. та Запорізькій - 3 н.п.

"У Дніпропетровській області пошкоджено дахи 9 житлових будинків, а також даху будівлі дитячого табору та будівлі загальноосвітньої школи. Негода повалила близько 150 дерев. Всі повалені дерева розпиляні і прибрано", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Львівській області залишаються підтопленими 4 присадибних ділянки та 6 підвалів житлових будинків в с. Зарічне Стрийського району. А в Луганській області - 15 присадибних ділянок. В Івано-Франківській області залишаються підтопленими 5 присадибних ділянок і 9 підвалів житлових будинків.

В Чернігівській області залишаються підтоплених 1 присадибна ділянка. Раніше повідомлялося, що в Чернігів були частково підтоплені 40 вулиць і близько 100 присадибних ділянок.

"В Чернігові по вул Текстильників, 23 в результаті затоплення водою виритого напередодні котловану для проведення відновлювальних робіт з теплопостачання сталося підтоплення фундаменту і часткове пошкодження (тріщини) стін житлового будинку (двоповерховий, у 1956 р. забудови, проживають 57 осіб). Жертв та постраждалих немає. Комісією встановлено, що будинок знаходиться в аварійному стані і прийнято рішення про відселення мешканців (відселені всі 57 осіб)", - зазначили в прес-службі.

До ліквідації негоди від ДСНС протягом доби залучалися 65 одиниці техніки та 182 чоловік особового складу.

За добу відкачано понад 9300 м куб. води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні через негоду станом на ранок неділі, 1 липня, залишалися без електропостачання 136 населених пунктів у чотирьох областях.

У Чернігові триває ліквідація наслідків підтоплення Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України
Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, ликвидация, последствия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Відчуй себе у Венеції": відео підтопленого Києва викликало ажіотаж в мережі (відео)
"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)
"Полякова відпочиває": Леся Нікітюк вразила фанатів довгими ногами (фото)
Розвалені будинки і "змита" дорога: вражаючі фото наслідків негоди в Чернігові
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся