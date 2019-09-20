В Украине продолжает удерживаться пожарная опасность

Иллюстративное фото (УНИАН)

Пожарная опасность достигнет 5-го класса

В пятницу, 20 сентября, в Украине прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня в украинских областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Также пожарная опасность 5-го класса сохранится сегодня в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в период с 17 по 20 сентября в Киеве и Киевской области будет удерживаться чрезвычайная пожарная ситуация, которая достигнет 5-го класса. Жителей и гостей столицы призывали соблюдать правила поведения с огнем на природе.

Также РБК-Украина писало, что в Гидрометцентре сообщили о заморозках, которые ожидаются ночью 20 и 21 сентября. Сегодня заморозки до 0...+2 прогнозируются в регионе Карпат, а уже завтра понижение температуры до 0...+3 ожидается на всей территории Украины, кроме южных областей.

Кроме того, синоптики прозгнозували сегодня дожди почти на всей территории Украины. Ожидается, что дожди накроют северные, восточные, центральные и некоторые западные области. Температура днем ожидается от +11 до +16, на юге будет немного теплее - до +18. Ночью температура будет колебаться от +6 до +8.