В Україні продовжує утримуватись пожежна небезпека

Ілюстративне фото (УНІАН)

Пожежна небезпека сягатиме 5-го класу

У п'ятницю, 20 вересня, в Україні прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні в українських областях очікується надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Також пожежна небезпека 5-го класу утримається сьогодні у Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що у період з 17 по 20 вересня у Києві та Київській області буде утримуватися надзвичайна пожежна ситуація, яка досягне 5-го класу. Жителів та гостей столиці закликали дотримуватися правил поведінки з вогнем на природі.

Також РБК-Україна писало, що в Гідрометцентрі повідомили про заморозки, які очікуються вночі 20 та 21 вересня. Сьогодні заморозки до 0...+2 прогнозуються в регіоні Карпат, а вже завтра зниження температури до 0...+3 очікується на всій території України, крім південних областей.

Крім того, синоптики прозгнозували сьогодні дощі майже на всій території України. Очікується, що дощі накриють північні, східні, центральні та деякі західні області. Температура вдень очікується від +11 до +16, на півдні буде трошки тепліше - до +18. Вночі температура коливатиметься від +6 до +8.