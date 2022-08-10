В Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию, - нардеп

На ближайшем пленарном заседании Верховная рада снова продлит срок действия военного положения в Украине. Также будет продлен срок всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет достаточно длинным. Также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения", - написал нардеп.

Он отметил, что соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни.

Как известно, это будет уже четвертое продление военного положения за этот год. 22 мая депутаты ВР приняли законопроект о продлении мобилизации до 23 августа.

Также в Украине с 25 февраля проходит всеобщая мобилизация.

Напомним, что ранее Рада расширила список лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации.

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