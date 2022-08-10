В Україні продовжать воєнний стан і загальну мобілізацію, - нардеп

На найближчому пленарному засіданні Верховна рада знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні. Також буде продовжено термін загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

"Поки термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим. Також слід очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану", - написав нардеп.

Він зазначив, що відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради в найближчі дні.

Як відомо, це буде вже четверте продовження воєнного стану за цей рік. 22 травня депутати ВР ухвалили законопроект про продовження мобілізації до 23 серпня.

Також в Україні з 25 лютого проходить загальна мобілізація.

Нагадаємо, що раніше Рада розширила список осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

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