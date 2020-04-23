В Украине продлили карантин, а Саакашвили может стать вице-премьером: новости за 22 апреля

Коллаж РБК-Украина

Карантин в Украине продлен, Саакашвили могут назначить вице-премьером по реформам, Кабмин ввел госрегулирование цен. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 апреля, - в материале РБК-Украина

В Украине продлили карантин до 11 мая

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

За сутки Минздрав зафиксировал 467 новых случаев инфекции, умерли от осложнений 13 человек.Всего за время пандемии в Украине выявлены 6592 инфицированных.

Саакашвили могут назначить вице-премьером по реформам

Верховная рада Украины в пятницу, 24 апреля, может назначить бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Об этом РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, кандидатура Саакашвили на эту должность рассматривается.

В Украине ввели госрегулирование цен

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты. На заседании правительства 22 апреля было принято постановление "О мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения".

Зеленский о войне на Донбассе: закончим до конца каденции

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что война на Донбассе будет завершена до конца его каденции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фильм "Год президентства Зеленского".

Так, глава государства выразил уверенность, что ему удастся за время своего президентского срока добиться завершения войны на Донбассе.

В Украине презентовали цифровые паспорта

В среду, 22 апреля, в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины. Об этом во время онлайн-презентации цифровых документов сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, с сегодняшнего дня украинские граждане имеют возможность пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.

Мэр Ивано-Франковска влип в громкий скандал из-за ромов (видео)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в громкий скандал из-за поручения правоохранителям вывезти всех граждан ромской национальности в Закарпатскую область. В полиции отреагировали на высказывание и открыли криминальное производство.

На совещании горсовета Марцинкив возмущался, что стражи порядка не полностью справились с его задачей, и не всех ромов вывезли из города. Мэр обязал подчиненных решить вопрос до 28 апреля (видео).

Сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

В Северной Корее готовят на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Е Чжон на случай экстренных обстоятельств. Об этом сообщает газета New York Post.

Как сообщается, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына, его пост займет сестра. Источники газеты утверждают, что после этого "от имени Ким Е Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".

В Украину идет настоящая весна с ливнями и теплом: новые карты погоды

Погода в Украине сильно изменится в ближайшие дни. В страну придет существенное потепление, но вместе с ним и дожди, а иногда и ливни. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, Наталка Диденко сообщила, что ощутимое потепление придет уже завтра, 23 апреля. Температура будет и дальше повышаться, но уже в субботу в стране ожидаются "результативные дожди".